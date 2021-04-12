РИАМО - 12 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о подготовке такого решения, сообщает Газета.ru.

«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина также есть рабочие планы на эти дни.

Представитель Кремля добавил, что у него нет информации о подготовке такого решения.

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