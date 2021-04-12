РИАМО - 12 апр. Мосгордума не использует Zoom в своей работе, поэтому ограничения в работе сервиса никак не скажутся на работе столичного парламента, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее американская компания Zoom Video Communications запретила дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций Zoom для госучреждений и госкомпаний РФ.

«Информация о том, что платформа Zoom ограничила доступ к своим ресурсам для российских государственных учреждений, никак не скажется на работе Московской городской думы. Столичный парламент не использует данный сервис, как и другие западные разработки», — сказал Шапошников.

Он пояснил, что для сеансов видеоконференцсвязи в парламенте используют отечественное программное обеспечение. Заседания, круглые столы и комиссии, организованные в онлайн-формате, проводились с помощью собственной системы управления информации Мосгордумы.

«При этом видео- и аудиосвязь были реализованы с помощью системы видеоконференцсвязи «Майнд». Это российский продукт из реестра отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России, которым успешно пользуются крупнейшие компании и органы государственной власти РФ», – подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что эта система отвечает всем требованиям качества и информационной безопасности – передача данных происходит в зашифрованном виде.

Zoom дает возможность организовать видеоконференцию, сервис стал популярен в прошлом году из-за введения ограничений, связанных с Covid-19.