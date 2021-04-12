РИАМО - 12 апр. В Москве участниками акции «Тотальный диктант - 2021» стали свыше 7 тыс. человек, это самый большой показатель среди городов, где проходила акция, сообщила журналистам в понедельник директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Москва в этом году воспряла и восстала. Больше 7 тыс. (человек - ред.) написали там диктант», - сказала Ребковец.

По ее словам, в минувшем году из-за пандемии в акции поучаствовали всего 1,5 тыс. жителей столицы, в 2019 году «Тотальный диктант» написали 20 тыс. москвичей.

Ребковец добавила, что в число самых активных городов-участников «Тотального диктанта - 2021» также вошли Казань, Санкт-Петербург и Новосибирск.

«Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Идея его проведения возникла в 2004 году в Новосибирском государственном университете.

Участниками акции в 2021 году стали более 675 тыс. человек из 123 стран. Для проведения диктанта было подготовлено 1,1 тыс. площадок, в Москве их организовали более 200.