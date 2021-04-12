РИАМО - 12 апр. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки в Подмосковье было выявлено в Одинцове (91) и Сергиевом Посаде (47), всего за сутки в регионе зафиксировали 569 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

34 случая инфицирования коронавирусом зафиксировали в Мытищах, 33 – в Наро-Фоминске, 32 – в Балашихе, по 30 – в Клину и Люберцах, 29 – в Раменском, 26 – в Орехово-Зуеве, по 16 – в Краснознаменске и Чехове, 15 – в Красногорске, 14 – в Ленинском округе, по 13 – в Домодедове и Дубне, по 12 – в Реутове и Щелкове.

Еще по десять случаев коронавирусной инфекции выявили в Волоколамске, Королеве и Подольске, девять – в Коломне, восемь – в Воскресенске, семь – в Жуковском, Пушкине и Серпухове, шесть – в Дмитрове, четыре – в Богородском округе, по три – в Егорьевске, Котельниках, Луховицах, Озерах и Павловском Посаде, по два – в Дзержинском, Ступине и Талдоме.

По одному случаю Covid-19 было зафиксировано в Ивантеевке, Кашире, Фрязине, Химках, Шатуре, Электрогорске и Электростали.

Ни одного случая заболевания не было выявлено в Бронницах, Власихе, Долгопрудном, Зарайске, Звездном городке, Истре, Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайске, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Рузе, Серебряных прудах, Солнечногорске, Черноголовке и Шаховской.

С начали пандемии в регионе зафиксировали 239 201 случаев заболевания. Скончались 5576 человек. Выздоровели и выписались 196 511 пациентов.