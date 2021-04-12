РИАМО - 12 апр. Перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена для выпускников московских школ из-за скачков заболеваемости Covid-19 в столице не обсуждается, передает «Интерфакс».

«Такой перенос (для Москвы – ред.) не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», – сообщили агентству в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзамены пройдут с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.

Государственные выпускные экзамены будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.

За минувшие сутки в Москве выявили 1833 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии в городе зарегистрировано 1 050 149 случаев инфицирования.

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