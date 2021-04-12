РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Музеи подмосковного Подольска подготовили тематические выставки ко Дню космонавтики, посетить их могут все желающие, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, Историко-мемориальным музеем-заповедником «Подолье» подготовлена выставка «Дорога к звездам», посетить которую можно до конца мая. Особое место в экспозиции заняла фотография, сохранившая память о дружбе Юрия Гагарина с подольчанином Львом Пантелеевым. Этот уникальный снимок середины 1960-х годов с автографом первого космонавта в «Подолье» передала семья Пантелеева – Героя Советского Союза, вице-адмирала, чье имя носит одна из улиц округа.

Историко-краеведческий музей расскажет об интересной судьбе жителя Подольска Николая Кузина. В 60-е годы он стал тренером по подготовке летчиков к космическим полетам, был хорошо знаком со многими космонавтами, написал ряд очерков о героях космоса, которые позже вошли в книгу «Шаги к звездам».

Выставку «Космос зовет» предлагают посетить в историко-краеведческом музее Климовска. В экспозиции рассказывается о деятельности Климовского штамповочного завода, ЦНИИТОЧМАШ и Климовского машиностроительного завода, трудовые коллективы которых были исполнителями заданий по космическим госпрограммам – производили узлы, фрагменты оборудования для осуществления первых пилотируемых полетов.

Главным экспонатом выставки станет образец пиропатрона «абсолютной надежности» ДП-1, изготовленного на КШЗ и примененного при первом полете человека в космос 60 лет назад.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>