РИАМО - 12 апр. Телеведущую и блогера Настю Ивлееву оштрафовали в Москве за превышение скорости, а ее эксклюзивный спорткар Lamborghini Aventador эвакуировали на штрафстоянку, передает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Девушку остановили столичные сотрудники ДПС для проверки документов.

Серию снимков и видеоролики с места происшествия Ивлеева опубликовала в своем Instagram. А вот дорогой автомобиль Ивлеевой пришлось эвакуировать.

Примечательно, что за последние восемь месяцев телеведущая нарушила ПДД около 200 раз. Блогер не только превышала скорость, но и пересекала двойную сплошную, а также ездила по полосе для общественного транспорта.

Ивлеева купила Lamborghini Aventador в прошлом году. Спортивное авто с двигателем 740 л. с. стоит порядка 20 млн рублей.