РИАМО - 12 апр. В Подмосковье за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 424 человека, с начала пандемии в регионе вылечили 196 511 человек, сообщает региональный оперштаб по вопросам Covid-19.

С начала пандемии в Московской области выявили 239 201 случай инфицирования, скончались 5 576 человек с коронавирусом.

В Подмосковье проводится вакцинация от Covid-19. Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали более 600 тыс. жителей региона. Вакцинация проводится современным и безопасным препаратом «Спутник V» бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность вакцинации от коронавируса, так как прививка гарантирует безопасность во время пандемии.

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