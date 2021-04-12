РИАМО - 12 апр. С 2011 года в столице провели реконструкцию 11 электродепо, работы проведены в рамках программы развития Московского метрополитена, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«Депо обеспечивают бесперебойную и безопасную работу линий столичной подземки. Всего с 2011 года в Москве построено и реконструировано 11 электродепо», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также за это же время реконструировали пять старых метродепо и построили шесть новых – «Митино», «Братеево», первый этап депо «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево» и «Руднево». В ближайшие два года планируют возвести в столице еще два электродепо – «Аминьевское» и «Южное».

Таким образом, к концу 2023 года поезда московского метро будут обслуживать 23 электродепо, при этом три из них будут работать в составе Большой кольцевой линии.

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