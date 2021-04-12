РИАМО - 12 апр. Возгорание произошло в хозяйственной постройке в деревне Аксено-Бутырки в Богородском городском округе, в настоящий момент оно локализовано, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

Пожарные локализовали возгорание на площади 3,2 тыс. кв м. Дальнейшая информация уточняется.

К тушению привлекли три единицы техники и девять человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 435 пожаров, спасен 1 человек. От областного ГУ МЧС РФ на техногенные пожары привлекалось 3808 человек и 1088 единиц техники.