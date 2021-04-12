РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Активисты Подольска поздравили горожан с Днем космонавтики и пожелали новых открытий и достижений, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

12 апреля 1961 года, ровно 60 лет назад, советский космонавт Юрий Гагарин первым среди землян совершил полет в космос. Человечество всегда стремилось в небо, и 60 лет назад мечта воплотилась в реальность.

«Молодежь Подольска поздравляет горожан с Днем космонавтики! Желаем мирного неба, новых открытий и достижений, преодоления больших высот. С праздником!» - говорится в сообщении.

Также активисты записали видеопоздравление для жителей округа.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>