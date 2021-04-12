РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Двое подольских спортсменов стали призерами первенства Московской области по фигурному катанию, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Ледовом дворце «Витязь» с 9 по 11 апреля проходило первенство Московской области по фигурному катанию на коньках среди спортсменов разных возрастов.

Фигуристы спортшколы олимпийского резерва «Витязь» Подольска под руководством тренера Екатерины Переходовой показали следующие результаты: 2 место заняла София Пехтелева, 3 место - Елисей Франчук.

Спортсменов поздравили с заслуженными наградами и пожелали дальнейших успехов и побед.