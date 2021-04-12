РИАМО - 12 апр. Все результаты «Тотального диктанта» станут известны ориентировочно 25 апреля, после 14 апреля будут опубликованы результаты участников из большинства городов, сообщила в понедельник журналистам директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Тотальный диктант» – это общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Участниками акции «Тотальный диктант» в 2021 году стали более 675 тыс. человек в 123 странах мира.

«После 14 апреля для большинства городов результаты появятся на сайте (totaldict.ru - ред.). Для крупных городов результаты будут опубликованы в районе 25 апреля», - сказала Ребковец.

Председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов добавил, что проверка работ участников продолжается. В настоящее время уже выявлено некоторое количество отличников, в том числе среди участников из Москвы, которые не допустили ошибок.

Более 675 тыс человек присоединились к «Тотальному диктанту» по всему миру>>