РИАМО - 12 апр. В Московской области за сутки выявили 569 случаев коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 239 201 случай Covid-19, сообщает подмосковный оперштаб по вопросам коронавируса.

За сутки скончались 9 человек с коронавирусом, с начала пандемии в регионе умерли 5 576 заразившихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей обсудить со своими семьями вопрос вакцинации от коронавируса, так как прививка гарантирует безопасность в условиях пандемии.

Воробьев отметил, что в регионе работает свыше 200 пунктов вакцинации в поликлиниках, госпиталях, торговых центрах. Записаться можно по номеру «122».

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