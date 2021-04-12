РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 апр. Спортсменка Залина Зураева из Котельников стала первой на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Она выступала в категории до 63 кг. Победа позволила Зураевой отобраться в состав сборной России.

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниорок до 21 года проходили в Санкт-Петербурге. В юниорскую сборную отбирались первые четыре человека из каждой весовой категории.