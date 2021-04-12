РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска провели праздник для детей ко Дню советской анимации, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

К ребятам в гости пришел грустный Арлекино, которого необходимо было развеселить. Дети справились с этой непростой задачей просто великолепно.

Добрый и веселый праздник отмечается 8 апреля. Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида».

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