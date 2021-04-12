РИАМО - 12 апр. В рамках праздничного обращения по случаю 60-летия с первого полета советского человека в космос гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о грядущих важных изменениях в космической отрасли, так, планируется начать лунные исследования, сообщает kp.ru.

Рогозин отметил, что верит в «российский космос» и способность отрасли решать важные задачи.

«Сегодня, 12 апреля, наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли» - сказал Рогозин.

Он добавил, что космическая отрасль РФ обладает большими перспективами для международного сотрудничества, а также заявил о планах перехода страны на новую ракетно-космическую технику и начало лунных исследований, которые будут проводиться посредством автоматических станций, а после — космонавтами.

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