РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. В лагере «Мечта» Подольска прошел обучающий семинар для будущих вожатых, в рамках мероприятия слушатели узнали о досуговой педагогике и укрепили свои внутрикомандные отношения, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» с 10 по 11 апреля прошел выездной семинар VI школы вожатых. На два дня участники окунулись в среду настоящего лагеря.

В рамках слета были освоены следующие образовательные блоки по темам: «Навыки XXI века»; цикл «Досуговая педагогика», включающий в себя внутриотрядные и массовые мероприятия, а также организацию работы детских объединений по интересам; коллективно-творческая деятельность.

Через призму лагерных мероприятий участники смогли сформировать для себя модель поведения вожатого и ребенка в лагере, а при помощи ЭВК укрепили свои внутрикомандные отношения.

Во второй день слета ребята имели возможность пообщаться в формате «Диалога на равных» с председателем комитета по делам молодежи администрации округа Иваном Литвяковым, задав интересующие их вопросы.