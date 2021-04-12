РИАМО - 12 апр. Участниками акции «Тотальный диктант» в 2021 году стали более 675 тыс. человек в 123 странах мира, сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«675 тысяч 198 человек присоединились к «Тотальному диктанту» 2021 года», – сказала журналистам Ребковец.

По ее словам, участниками очных площадок акции стали 90 тыс. человек. 35,5 тыс. участников написали диктант онлайн с помощью системы автоматизированной проверки.

Кроме того, 577 тыс. человек посмотрели онлайн-марафон и написали диктант в формате #пишемдома.

Ребковец добавила, что по сравнению с прошлым годом количество участников «Тотального диктанта» выросло более чем в два раза.

«Осенью 2020 года 279 тыс. (человек - ред.) с небольшим принимали участие в акции», – сказала она.

«Тотальный диктант» – это общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Идея его проведения пришла в 2004 году в Новосибирском государственном университете.

В этом году одним из авторов текстов стал фантаст Дмитрий Глуховский. К акции присоединились более 708 населенных пунктов, подготовлено 1,1 тыс. площадок. Только в Москве было организовано более 200 площадок.

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