РИАМО - 12 апр. По мнению дважды Героя Советского Союза, последнего ныне живущего члена первого отряда космонавтов Бориса Волынова, возможной причиной гибели в авиакатастрофе первого космонавта Земли Юрия Гагарина могло стать столкновение самолета с метеозондом, сообщает РИА Новости.

«Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная - не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», - сказал Волынов.

Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии, поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова о гибели Юрия Гагарина из-за попадания самолета в след пролетавшего мимо реактивного истребителя в связи с тем, что человек, который якобы управлял самолетом, не мог пройти рядом с Гагариным на гиперзвуке, так как занимался испытаниями транспортных самолетову.

Волынов добавил, что летчик-испытатель Степан Микоян провел эксперимент, во время которого самолет МиГ-15УТИ, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители, однако аварийных ситуаций не возникало.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года в ходе тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначная причина авиакатастрофы не установлена.