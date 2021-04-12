РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 апр. Следственным отделом по городу Щелково проводится проверка по факту смерти двухмесячного мальчика, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, вечером 11 апреля 2021 года мать мальчика ушла в магазин, с ребенком в это время оставался отец, который вместе с ним спал на кровати. Позднее при попытке кормления малыша мать обнаружила, что он не подает признаков жизни. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть ребенка.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств, приведших к смерти мальчика. Проведены опросы родителей ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.