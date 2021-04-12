РИАМО - 12 апр. Мобильное приложение «Усыновление в Московской области» стало доступней – теперь его можно скачать в цифровом магазине App Store, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ранее этот сервис был доступен только в Google Play. Приложение позволяет потенциальным замещающим родителям упростить и ускорить процесс поиска ребенка.

«Приложение создано для потенциальных замещающих родителей. Оно предоставляет доступ к открытой информации о детях Московской области, нуждающихся в устройстве в семью. По сути, оно является мобильной версией Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей», – отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что пользователи могут получить доступ только к производной, не конфиденциальной информации о детях-сиротах.

С помощью приложения потенциальные родители могут посмотреть фотографии детей, узнать их имена и возраст, группу здоровья.

Кроме того, приложение позволяет записаться на прием в органы опеки, задать вопросы сотруднику и получить актуальную информацию. Бесплатное мобильное приложение «Усыновление в Московской области» заработало в 2020 году.

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