РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Участник Великой Отечественной войны Георгий Баранов представил свою новую книгу «Подольская юмористическая вакцина «Антивирус «КОВИД-19» ветеранскому активу Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В минувшие выходные на встрече с ветеранским активом округа Баранов, встретивший в марте свой 100-летний юбилей, представил составленную им новую книгу «Подольская юмористическая вакцина «Антивирус «КОВИД-19».

Книга была тепло встречена читателями разных возрастов. В мероприятии принял участие и глава округа Николай Пестов.