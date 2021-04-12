РИАМО - 12 апр. Народного артиста России Эмиля Верника похоронят 13 апреля на Востряковском кладбище Москвы, сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

Верник умер на 97-м году жизни 10 апреля.

Прощание состоится 13 апреля. Гражданская панихида пройдет в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова с 11:00 до 12:00. Похороны пройдут на Востряковском кладбище.

Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио с 1969 по 2002 г. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок.

Звание народного артиста получил в 1999 г.