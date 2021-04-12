РИАМО - 12 апр. С 17 апреля в Мавзолей В.И. Ленина вновь начнут пускать посетителей, также посетителей начнут допускать к некрополю у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

Посетители должны будут находиться в масках или респираторах. В пункте пропуска будут измерять температуру тела.

Кроме того, все граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены были закрыты с 17 ноября из-за пандемии коронавируса.

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