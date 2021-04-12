РИАМО - 12 апр. С целью развития ж/д инфраструктуры на участке второго Московского центрального диаметра «Подольск-Нахабино» ОАО РЖД предоставили земельные участки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что для строительства остановочного пункта «Марьина Роща» железнодорожникам выделили 14 участков.

Их общая площадь составляет 0,3 га, срок аренды – 6 лет. Участки расположены недалеко от Шереметьевской улицы в Северо-Восточном округе административном столицы.

Для строительства остановочного пункта «Щукинская» предоставлено 12 участков общей площадью 0,07 га сроком на 11 месяцев 28 дней. Решение касается территории в районе Новощукинской улицы в Северо-Западном округе города.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>