РИАМО - 12 апр. Аграрии приступят к началу ярового сева в третьей декаде апреля, сев будет увеличен на 10 тыс. га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для аграриев наступила горячая пора. В регионе уже началась подкормка многолетних трав и озимых культур. К яровому севу по прогнозам мы приступим позже, чем в прошлом году - в третьей декаде апреля», - сообщил глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

В текущем году в Подмосковье будет отведено под яровые культуры порядка 222 тыс. га.

Яровых зерновых и зернобобовых будет посеяно в Подмосковье порядка 88 тыс. га, это на 4,2 тыс. га больше 2020 года. На 2,6 тыс. га будет увеличен сев масличных яровых культур. Картофель посеют на 13,6 тыс. га.