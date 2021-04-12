РИАМО - 12 апр. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что планы по установке в столице памятника Александру Невскому сохраняются, на текущий момент единого мнения по месту установки нет, сообщает РБК.

Ранее в столице проходило голосование по установке памятника Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.​​ За первый вариант проголосовали 55%, а за второй – 45%. Участниками голосования стали порядка 320 тысяч москвичей. Однако голосование было остановлено, власти столицы решили пока оставить Лубянку в нынешнем виде.

«Есть в планах и памятник (Невскому – ред.) в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, (обсуждаются – ред.) несколько вариантов», — сказал Мединский.

Он добавил, что Российское военно-историческое общество в честь юбилея князя собирается установить памятник в Ленинградской области и на Чудском озере в Псковской области — там, где состоялось Ледовое побоище.

Мединский отметил, что в местах установки пройдет масштабное благоустройство. Здесь создадут места для отдыха и историко-культурного туризма.

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения Невского

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