РИАМО - 12 апр. Голосовые роботы с понедельника начали информировать жителей Подмосковья о правилах безопасного использования газа в быту, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Роботы напомнят собственникам газового оборудования о важности и необходимости содержания его в исправном и работоспособном техническом состоянии.

«Голосовые роботы напомнят жителям о правилах безопасного пользования газовым оборудованием в домах и квартирах, предложат в автоматическом режиме заключить договор на обслуживание оборудования или вызвать специалиста для проверки, переведя общение на оператора», - отметил Хромушин.

Сначала роботам предстоит обзвонить более 2 млн абонентов. Также жителей Подмосковья обойдут сотрудники региональной Госжилинспекции вместе с сотрудниками специализированных газовых организаций.

«Обходы проходят по предварительной договоренности с собственниками, причем, если к собственнику без предварительной договоренности пришла «непонятная» газовая организация, то он должен, в первую очередь, позвонить в свою управляющую компанию и выяснить, что эта за организация, чтобы жители не забыли, в подъездах будут размещены напоминания в виде тематических информационных листовок», - подчеркнул Хромушин.

Перечень специализированных организаций, которые включены Госжилинспекцией Московской области в реестр организаций, осуществляющих вид деятельности по техническому обслуживанию газового оборудования, расположен на сайте ГЖИ.

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