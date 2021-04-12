РИАМО - 12 апр. Голосовые роботы с понедельника начали информировать жителей Подмосковья о правилах безопасного использования газа в быту, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
Роботы напомнят собственникам газового оборудования о важности и необходимости содержания его в исправном и работоспособном техническом состоянии.
Сначала роботам предстоит обзвонить более 2 млн абонентов. Также жителей Подмосковья обойдут сотрудники региональной Госжилинспекции вместе с сотрудниками специализированных газовых организаций.
«Обходы проходят по предварительной договоренности с собственниками, причем, если к собственнику без предварительной договоренности пришла «непонятная» газовая организация, то он должен, в первую очередь, позвонить в свою управляющую компанию и выяснить, что эта за организация, чтобы жители не забыли, в подъездах будут размещены напоминания в виде тематических информационных листовок», - подчеркнул Хромушин.
Перечень специализированных организаций, которые включены Госжилинспекцией Московской области в реестр организаций, осуществляющих вид деятельности по техническому обслуживанию газового оборудования, расположен на сайте ГЖИ.
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