РИАМО - 12 апр. Измайловский районный суд Москвы избрал домашний арест до 8 июня в отношении Ирины Тесли, которую обвиняют в применении насилия по отношению к мировому судье, сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

Тесля 8 апреля находилась в зале заседания одного из судебных участков города. При рассмотрении дела об административном правонарушении, женщина высказала угрозу причинения вреда здоровью в адрес мирового судьи, а также нанесла несколько ударов судье по рукам и телу.

Женщине грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.