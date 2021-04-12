РИАМО - 12 апр. Земельные участки на юго-востоке и западе столицы выставят на торги, такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что участки свободны от объектов капитального строительства.

По адресу: 2-я Вольская улица на торги выставят участок площадью 0,14 га для возведения автотехцентра для торговли и сервисного обслуживания машин. Суммарная площадь объекта может составить до 600 кв. м.

Второй участок площадью 0,47 га находится на улице Интернациональной (коммунальная зона «Внуково»). Здесь можно возвести объект суммарной площадью до 14 тыс. кв. м.