РИАМО - 12 апр. В Московской области появятся 40 новых коммерческих объектов, среди которых академия гольфа и база отдыха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

В Центр содействия строительству при правительстве региона за минувшую рабочую неделю поступили 40 новых проектов, из которых 14 – объекты крупного бизнеса и 26 – малого.

Среди проектов крупного бизнеса запланированы четыре корпуса сельскохозяйственного производства общей площадью 11 га из Истры, одно с/х производство на 19,3 га из Солнечногорска. А также склад на 4 га из Подольска и производство на 20,9 га из Домодедова.

Также центр окажет поддержку малому бизнесу: коммерческому детскому саду на 1,46 га из Истры; спортобъекту «Гольф Академия» на 53,82 га из Дмитровского городского округа; складскому комплексу на 39,5 га из Наро-Фоминского округа; базе отдыха на 12,48 га из Дмитровского округа; многофункциональному центру на 0,20 га из Одинцовского городского округа и др.

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