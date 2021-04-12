РИАМО - 12 апр. Сформирован предварительный перечень проектов, которые войдут в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, в этот пул могут включить 125 проектов, пишет в понедельник газета «Известия».

В рамках стратегии будут вести работу по пяти крупным направлениям: «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новая высокотехнологичная экономика», «Клиентоцентричное государство», «Новый общественный договор», «Национальная инновационная система». На рассмотрении находятся 125 инициатив. Их общая стоимость – несколько десятков трлн руб.

«В эту сумму входят как непосредственно расходы бюджета, выпадающие доходы (по сути, льготы), а также инвестиции частного бизнеса и госкомпаний», — сказал источник издания, близкий к кабмину.

В число проектов вошли как новые, так и старые, которые по каким-то причинам были заморожены. Например, в числе старых проектов — высокоскоростные магистрали Москва — Казань и Москва — Санкт-Петербург.

В числе новых проектов — переориентация моделей транспортного развития крупных агломераций на концепцию «30-минутного города». Согласно этой концепции, у большинства жителей агломерации время в поездке должно занимать не более получаса.

Окончательный вариант стратегии социально-экономического развития РФ еще не готов. Кроме того, документ может меняться в зависимости от разных обстоятельств. Новая стратегия специфична тем, кто ориентирована на решение реальных проблем, а не абстрактных. По каждой проблеме спроектированы комплексы мероприятий со сроками исполнения.

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