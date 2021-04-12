РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 апр. Ходырев поздравил жителей Королева с Днем космонавтики и пожелал новых побед и свершений.

В понедельник в России и в мире отмечают День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос.

«День космонавтики – это поистине общенародный праздник для всей нашей великой страны, но все же особое значение он имеет именно для нашего города. Здесь, на наших предприятиях, в трудное послевоенное время происходило рождение и становление ракетно-космической отрасли», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что благодаря труду, смелости и интеллекту сплоченного коллектива под началом генерального конструктора С.П. Королева воплотилась мечта всего человечества об освоении космического пространства.

«Поздравляю с праздником! Здоровья, новых побед и свершений!» – заключил глава.

По традиции жители города возложили цветы к памятнику конструктору на проспекте Королева и к памятнику Королеву и Гагарину на центральной площади.

В Королеве продолжает работу космический фестиваль, он продлится до 18 апреля. В городских учреждениях проходят мастер-классы, на Центральной площади продолжает работать hi-tech сессия Технологического университета.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>