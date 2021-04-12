РИАМО - 12 апр. С 5 по 11 апреля в Москве зарегистрировали 117 ДТП, в которых 133 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщает столичная Госавтоинспекция.

В ходе аварий произошло 54 столкновения транспортных средств, 46 наездов на пешеходов, 3 наезда на стоящее транспортное средство и 2 наезда на препятствие.

Столичных автовладельцев призвали соблюдать требования дорожных знаков и разметки. Также не стоит лихачить на дорогах города: необходимо следовать установленному скоростному режиму и выбирать безопасную дистанцию.

Пешеходам необходимо также быть крайне внимательными и избегать внезапного появления на дороге, а также вне уличных пешеходных переходов.