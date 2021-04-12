РИАМО - 12 апр. В среду, 14 апреля, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция первого заместителя председателя Московской областной думы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина. Тема мероприятия: «Дачный сезон в Подмосковье: итоги 2020 года и перспективы 2021 года».

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- особенности дачного сезона 2020 года в Подмосковье (спрос на загородную недвижимость, интернет и связь, удаленная работа),

- перевод СНТ в статус сельских территорий,

- предложение приравнять право постоянного бессрочного пользования к собственности,

- поправки в федеральный закон 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества» (электронное голосование, председатель сможет работать без правления, прием в члены товарищества правлением и др.),

- гаражная амнистия,

- комплексные кадастровые работы: дачники смогут быстро и намного дешевле исправить ошибки в границах своих земельных участков,

- новые правила пожарной безопасности,

- новый свод правил для дачников.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.