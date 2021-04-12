РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Рабочие приступили к строительству сельхозрынка в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщил глава округа Николай Пестов.

Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство сельскохозяйственного рынка в границах улиц Академика Доллежаля, Генерала Варенникова, аллеи Славы и Варшавского шоссе в микрорайоне Кузнечики. Он будет состоять из комплекса стационарных объектов – пяти одноэтажных торговых павильонов площадью более 1 тыс. кв м и объектов обслуживающей инфраструктуры.

«Проектом, над которым работал МУП «Водоканал» Подольска, также запланировано комплексное благоустройство территории с организацией безопасных пешеходных зон и открытой парковки для автомобилей, примыканий к улицам Кирова и Академика Доллежаля пешеходных связей с жилой застройкой. Работы начаты, войдут в активную фазу в середине апреля и завершатся в течение 10 месяцев», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Транспортную связь с территорией нового сельхозрынка сможет обеспечить маршрут №36к, обслуживаемый автобусами малого класса – его корректировка прорабатывается.