РИАМО - 12 апр. Правоохранители задержали трех уроженцев одной из стран СНГ по подозрению в телефонном мошенничестве, в рамках которого похитили порядка 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Известно, что один из подозреваемых, набирая телефонные номера случайным образом, позвонил 73-летней жительнице Серпухова. Он представился работником правоохранительных органов и рассказал ей, что сын пенсионерки виноват в аварии, в которой пострадала девушка.

Далее в разговор вступил якобы сам сын пенсионерки. Он попросил передать 700 тыс. рублей, чтобы решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. После того, как женщина сказала, что у нее таких средств нет, мошенник попросил передать часть, а также написать расписку о выплате компенсации родственникам пострадавшей. Так, аферисты получили 140 тыс. рублей и обязательство.

Есть основания полагать, что участники группы причастны еще к паре аналогичных преступлений в отношении местных пенсионеров в возрасте 73 и 75 лет. В этом случае сумма ущерба составила порядка 350 тыс. рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к другим эпизодам противоправной деятельности», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество», а сами подозреваемые находятся под стражей.