РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Сотрудники ГИБДД Подольска вручили памятки с правилами перевозки детей водителям на автозаправочных станциях округа, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С целью повышения уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта и профилактики дорожной аварийности сотрудники Госавтоинспекции округа провели информационно-разъяснительную работу с работниками и клиентами автозаправочных станций Подольска.

Автоинспекторы информировали участников дорожного движения о недопустимости нарушений правил при перевозке детей в автотранспорте и важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Водители получили ответы на интересующие их вопросы, им раздали информационные памятки.