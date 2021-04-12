РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Спортсмен из Люберец Иван Буран в составе сборной представит Россию на предстоящих международных соревнованиях по киокусинкай, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Спортсмен из Люберец Иван Буран выиграл путевку на международные соревнования, результативно выступив на прошедших в выходные в Москве первенстве и чемпионате России по киокусинкай. Он стал серебряным призером в категории «юноши 14-15 лет». Люберчанин одержал четыре победы, выполнил норматив кандидата в мастера спорта и, таким образом, вошел в состав сборной России», – сказал Ружицкий.

Буран – воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец.

Всего в первенстве и чемпионате России по киокусинкай поучаствовали более 800 спортсменов из разных регионов России.