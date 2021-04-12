РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В Люберцах за неделю убрали почти 30 локаций с незаконно наваленным мусором, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Дмитрий Баранов.

«Уже 27 локаций с мусором отработали УК. Вывоз мусора ведется совместно с регоператором «ЭкоЛайн-Воскресенск», - сказал Баранов.

Он добавил, что «подвисла» история со сносом незаконных гаражей в поселке Октябрьский. Глава Люберец Владимир Ружицкий призвал туда выехать, снести гаражи и вывезти остатки.

Баранов отметил, что также жители попросили вывезти ветки после спиливания. По его словам, ветки могут лежать и две недели, пока их вывезут.

«В микрорайоне Зенино нужно обустроить пешеходную дорожку или тротуар к метро», - заключил Баранов.