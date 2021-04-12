РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. В подмосковном Подольске сделали более 28,6 тыс. прививок от Covid‑19, в настоящее время открылись еще два дополнительных пункта вакцинации в ТЦ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На прошедшей неделе прошли встречи с работниками Русской кабельной компании, предприятий «Опыт» и «НПТ Климатика», «Мособлпожспаса», членами Общества инвалидов и Совета ветеранов округа, руководителями и специалистами управляющих компаний, объектов потребительского рынка и учреждений физкультуры и спорта. Главной темой встреч стала вакцинация.

Так, по данным на 11 апреля, в Подольске выполнено 28 648 прививок. В медицинские учреждения помимо «Спутника V» поступила вакцина «ЭпиВакКорона».

10 апреля еще 2 пункта вакцинации начали работать в торговых центрах «Леруа Мерлен» и «Дарвин».

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