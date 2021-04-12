РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Люберец на минувшей неделе поступило более 11 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе, с 5 по 11 апреля, в ЕДДС городского округа Люберцы поступило 11 060 обращений, 139 из них - на горячую линию администрации. На горячую линию поступило 25 обращений по вопросам работы комплекса ЖКХ, 12 - по экологии, шесть - по дорогам и тротуарам, четыре - по бездомным животным», - сказал Богданов.

Он отметил, что в ЕДДС поступил 5 161 вызов скорой помощи, 2 374 - ГИБДД и полиции, 52 - пожарных и спасателей, 31- специалистов газовой службы.