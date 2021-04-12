РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 28,5 тыс. кубометров отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя предприятия по округу Наталья Безсонова.

«За неделю, с 5 по 11 апреля, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 28 570 кубометров коммунальных отходов. Из них 2 775 кубометров - сухих отходов», - сказала Безсонова.

Она отметила, что регоператор вывез также на минувшей неделе 272 кубометра мусора с несанкционированных свалок. Кроме того, с субботника вывезли более 900 кубометров отходов.

Гендиректор УК «ЛГЖТ» Мамед Азизов попросил проводить больше рейдов по вывозу мусора. Он уточнил, что в округе есть еще собранный и не вывезенный после субботника мусор.