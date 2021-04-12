РИАМО - 12 апр. За последние сутки от Covid-19 в Москве после соответствующего лечения выздоровел еще 1221 пациент, сообщает столичный опештаб.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 961 392. Также за стуки в мегаполисе выявили 1833 новых случая заражения. В больницы отправлено 810 коронавирусных больных.

За этот период умерло 54 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 1 050 149 случаев заражения, умерло – 17 302 пациентов.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также мобильных пунктах (в ТРЦ и МФЦ). Также прививку можно сделать в платных медцентрах, но нужно будет заплатить за прием терапевта.

Для вакцинации нужны лишь паспорт и полис ОМС. Процедура проводится бесплатно и добровольно.

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