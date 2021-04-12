РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Культурные учреждения Люберец с 5 по 11 апреля провели 224 мероприятия, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе культурные учреждения Люберец провели 224 мероприятия, из них 140 - очно. Три мероприятия прошли в рамках проекта Минкультуры «ДК онлайн». Также были четыре конкурса», - сказал Криворучко.

Он уточнил, что в понедельник в 15:00 у памятника Гагарину пройдет торжественный митинг.

Также за неделю прошло 13 мероприятий в парках. На текущей неделе запланировано провести 18 мероприятий - это тренировки по скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, тренировки в пружинящих ботинках.