РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. На городских дорогах Люберец за неделю устранили свыше 1 тыс. ям, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замглавы округа Николай Покацкий.

«За неделю в Люберцах заделали более тысячи ям. Площадь ремонта составила 1 620 кв м. Кроме того, поступило за неделю 57 обращений», - сказал Покацкий.

В уборке муниципальных дорог в Люберцах были задействованы 92 рабочих, 62 единицы техники. Они вывезли 218 куб м смета и 172 куб м мусора.

По словам представителя Раменского подразделения «Мосавтодора» Ивана Крупенина, региональные дороги убирала 51 единица техники. Всего вывезли 277 куб м мусора.