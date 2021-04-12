РИАМО - 12 апр. За последние сутки в столице выявили 1833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Москве выявили 1 050 149 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.

В столице продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

За последние сутки в России выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

С начала пандемии в России выявлено 4 649 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 103 263 летальных исхода, выздоровели 4 272 165 человек.

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