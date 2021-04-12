РИАМО - 12 апр. На этой неделе в Москве и Московской области прогнозируют теплую и солнечную погоду, в среду столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов тепла, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе в Московском регионе будет очень тепло, как в целом и в средней полосе европейской части России. В понедельник температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, во вторник - до 19 градусов», - сказал Синенков.

Он отметил, что в среду температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. Но в четверг в регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшое похолодание и дожди.

«В четверг температура воздуха составит 19 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье - 12- 15 градусов, что является климатической нормой», - добавил специалист.

Ночные температуры будут держаться на уровне 6-8 градусов, а в середине недели - 10-12 градусов.

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