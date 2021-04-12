РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В уборке территории Люберец в рамках субботника приняли участие 13 тыс. человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замглавы округа Залимхан Гаджиев.

Субботник прошел 10 апреля.

«13 тыс. человек вышли на субботники. Приглашаю всех жителей Люберец присоединиться и принять участие в субботнике 17 апреля, а также в общеобластном 24 апреля», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что в ходе субботника опилили 118 аварийных деревьев.

Также за неделю сотрудники административно-технической комиссии вынесли семь постановлений на 21 тыс. рублей за парковку машин, мешающих вывозу мусора. Гаджиев призвал жителей округа соблюдать правила и не мешать подъезду машин «ЭкоЛайн-Воскресенск» к контейнерным площадкам.